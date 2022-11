'Olio in Sala': degustazioni e vendite, la prima edizione a Pistoia

Un percorso in mezzo alle molteplici connotazioni dell’olio nuovo, dalla vista al gusto, proprio nel cuore della città: è quello che andrà in scena domenica 4 dicembre, con la prima edizione di “Olio in Sala”. L’evento, organizzato dal Comparto Sala in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato, Coldiretti-Campagna Amica e Consorzio Turistico Città di Pistoia, gode del patrocinio del Comune di Pistoia.

Una vera e propria mostra – mercato, quella in programma, con 29 produttori provenienti dalla provincia di Pistoia e da ulteriori porzioni della Toscana che dialogheranno con altrettante attività della Sala. I visitatori potranno quindi cimentarsi con degustazioni e acquisti, concedendosi a tutti gli effetti per un giorno – dalle 11 del mattino alle 20 – una passeggiata all’interno della cultura olearia.

Ristoranti, bar e negozi partecipanti si metteranno a disposizione dei produttori: i primi, in particolare, inseriranno nel proprio menù piatti che trovano nell’olio nuovo toscano il loro elemento caratterizzante. Sarà così possibile conoscere le diverse caratteristiche organolettiche dell’olio, apprezzarne le differenti gradazioni di fruttato, imparare a distinguerne il colore e la provenienza.

La giornata sarà animata da un accompagnamento musicale che promette di rendere ancora più caratteristica questa edizione pilota. Gusto, curiosità e atmosfera, del resto, sono le migliori premesse per un evento di richiamo.

“Olio in Sala – è il commento di Tiziano Tempestini, Direttore Confcommercio Pistoia e Prato – rappresenta una nuova occasione per valorizzare i prodotti tipici dei nostri territori e le attività che li propongono, ma si posiziona all’interno di una dinamica di iniziative ampiamente collaudata. L’olio nuovo resta centrale sulle nostre tavole, a prescindere dall’alternarsi delle generazioni: la qualità e il saper fare artigianale, del resto, non conoscono data di scadenza. È con questi presupposti che ci siamo messi con convinzione al fianco di produttori, ristoratori e commercianti, in modo da allestire una giornata trasversalmente interessante e quindi, lo auspichiamo, diffusamente partecipata”.

“Olio in Sala è un evento innovativo a cui siamo lieti di contribuire con tante nostre aziende -spiega Coldiretti Pistoia-. Utile giornata per tutti i consumatori che potranno conoscere i produttori del principe degli ingredienti a tavola, e quel che ci sta dietro un filo d’olio eccellente, che condisce una bistecca nella ristorazione di qualità. Perché la conoscenza dell’origine degli ingredienti è un patrimonio che tutti dobbiamo valorizzare: agricoltori, consumatori e tutti gli attori della filiera”.

I locali aderenti all’iniziativa sono:

PIAZZA SPIRITO SANTO: osteria fratelli, Que tapas, Il Santinello

PIAZZA DUOMO, VIA ROMA: Michi, Vitium

VIA DEGLI ORAFI: Al 34

VIA DEL LASTRONE: Vineria n 4, Lo storno, La nicchia, Bono di nulla, Bottegaia

VIA DEI FABBRI: Covo Bukovsky, Fiaschetteria

LA SALA: Lo spaccio, Degna tana, Macelleria, Norcineria Orsi, Le Blanc

PIAZZETTA ORTAGGIO Lococomodo, Gargantua, Voronoi

VIA DELLA NAVE: D’Era Bistrot

VIA SANT’ANASTASIO: La Novella, pizzeria La Sala 4

I produttori che partecipano all’iniziativa, associati ai relativi locali e negozi:

FATTORIA IL CASSERO – SPACCIO

MARINI GIUSEPPE E FIGLI – ORSI

AZIENDA AGRICOLA MORI CONCETTA DI BECATTELLI MASSIMO – NICCHIA

ANTICO COLLE FIORITO DI BERTA MACCIONI E GIULIO TINTORI – LE BLANC

ABBONBRI DI VAIANI GIUDITTA – FIASCHETTERIA

PODERE VILLA SOLDI – VIA DEI FABBRI 3

FRANTOIO DI CROCI DI CAMPIONI MAURO – COVO

FATTORIA LE GINESTRE DI LANDINI ANDREA – D’ERA BISTROT

SOCIETA AGRICOLA AGER OLIVA SRL – DEGNA TANA

IL CANTO DI PRIMAVERA DEL SOGNO ANTICO – MACELLERIA

AZIENDA PURO CARMIGNANO DI DANIELA DANIELE – BOTTEGAIA

FRANCESCA VOLPI – OSTERIA FRATELLI

LA GRAMIGNA DI CONTI RENATA – QUE TAPAS

IL PODERE DEI SOGNI DI PICCIRILLO VALENTINA – STORNO

AZIENDA AGRICOLA STEFANO SPINELLI – PIZZERIA LA SALA

SOCIETA’ AGRICOLA LA QUERCIA DI BURCHIETTI E C. – NOVELLA

AZIENDA AGRICOLA GALIGANI GIOVANNI – GARGANTUA

FATTORIA DIANELLA 1° - BONO DI NULLA

AZIENDA AGRICOLA IRELE – SANTINELLO

FATTORIA VILLA SALETTA SOCIETA’ AGRICOLA – VINERIA N° 5

PODERE VILLA SOLDI – LOCO COMODO

FRANTOIO FRANCI – VORONOI

AZIENDA AGRICOLA COLOGNOLE DI G. SPALLETTI – VORONOI

GAUDIA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE – VIA DEI FABBRI 1

FATTORIA RIPA D’ORCIA DI ROSSI FILIPPO – VITIUM

PODERE LE FORRI – AL 34

AGRICOLA BURCHIETTI DI ANDREA FRANCESCO – VIA DEI FABBRI 3 E 4

Fonte: Ufficio Stampa