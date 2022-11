Parliamo di Gusto, a Casaconcia si "studiano" salsicce e panettone artigianale

A Casaconcia “Parliamo di Gusto”, in due serate dedicate alla cultura enogastronomica con Claudio Mollo, esperto in qualità agroalimentare. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 1 e giovedì 15 dicembre alle ore 21.

Il primo appuntamento sarà sul "Miracolo della Salsiccia”, una degustazione di quattro salsicce, artigianali e industriali, con confronti e valutazioni gustative-organolettiche sulla qualità della carne, speziature e marinature.

Il secondo appuntamento, “La verità sul Panettone artigianale”, vedrà invece come protagonista il dolce tipico natalizio con una degustazione di tre prodotti diversi, artigianali e industriali, con dissertazioni sulla filosofia e la produzione del “vero” panettone artigianale.

Il costo di partecipazione è di 10 euro a serata.

Per gli approvvigionamenti dei prodotti è gradita la conferma per mail a info@pellealvegetale.it o al numero 0571485158.

Fonte: Ufficio Stampa