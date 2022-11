Parte la corsa al Natale, la prima senza restrizioni da covid

Inizia la corsa allo shopping natalizio e il Centro Commerciale Naturale “San Miniato nel cuore” apre questa volata finale, con una iniziativa - domenica 4 dicembre - sotto i loggiati di San Domenico presentata dal presidente del Ccn Edi Gori con i rispettivi consiglieri, il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Montanelli e per Confesercenti Toscana Nord il responsabile Valdera Cuoio Claudio Del Sarto. “Finalmente il primo Natale senza restrizioni dopo la pandemia – spiega Edi Gori – e per questo i nostri negozi vogliono offrire una accoglienza e un'atmosfera natalizia per i clienti. L’iniziativa di domenica è rivolta principalmente ai più piccoli con la possibilità di consegnare la letterina di Babbo Natale, la presenza di un laboratorio per creare la propria pallina dell’albero, per chiudere con giochi, palloncini e le dolcezze di Chocomoments. L’appuntamento è sotto i loggiati di piazza San Domenico dalle 15 alle 18.30. Un ringraziamento – conclude la presidente del Centro Commerciale Naturale “San Miniato nel cuore” – all’amministrazione comunale di San Miniato ed in particolare alla vicesindaca e assessore al commercio Elisa Montanelli che ancora una volta si sono impegnati a sostegno del commercio tradizionale”. Soddisfazione anche di Confesercenti Toscana Nord, associazione che supporta il locale Centro Commerciale Naturale. “Un Ccn molto attivo – spiega Claudio Del Sarto – che mette sempre in campo iniziative per promuovere il ricco tessuto commerciale locale fatto ancora di negozi tradizionali. Un ringraziamento al Comune per il suo supporto e per la collaborazione alla Pro Loco ed a San Miniato Promozione”.

Fonte: Ufficio Stampa