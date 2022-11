Premio Jennifer Bartoli alla giovanissima ballerina Ginevra Pezzini

L’associazione culturale montopolese “Burrasca di Colori e Parole” organizza venerdì 2 dicembre, alle 21,15, presso la sala-teatro Pio XII, a Montopoli Val D’Arno, la serata-reading Tanta voglia di... poesia con la presenza di 12 poeti e letture da parte degli stessi e delle lettrici e lettori dell'associazione: Barbara Fattori, Carla Gottini, Elena Guidi, Vilma Miskovska, Stefano Torriti e con accompagnamenti musicali al pianoforte di Serafino Carli. Ingresso gratuito.

Durante la serata sarà consegnato il premio “Montopoli - Jennifer Bartoli - Giovani Talenti”, premio istituito dall’Associazione e istituzionalizzato dal Comune di Montopoli V/Arno, che annualmente viene assegnato ad un/una giovane che si sarà distinto/a in qualsiasi campo, e scelto/a tra i nominativi segnalati dai membri della apposita commissione.

Per il 2022, quinta edizione, il premio è stato assegnato a Ginevra Pezzini, giovanissima ballerina classica, residente a Castel Del Bosco, con la seguente motivazione:

Ha studiato e sta studiando tuttora presso la scuola Artedanza diretta dalla professoressa Arianna Battini.

Ha 16 anni e studia danza da quando ne aveva appena 3.

Ha avuto la grande possibilità di confrontarsi, partecipando a numerosi concorsi e stage, con Maestri di fama internazionale come:

il Maestro Victor Litvinov, la Maestra Lucia Geppi, il Maestro Francesco Testoni, la Maestra Bella Ratchinskaja, la Maestra Alessandra Celentano (per citarne alcuni).

In molte di queste occasioni ha avuto il piacere di ricevere borse di studio dai maestri con i quali ha studiato; tutte esperienze estremamente importanti per la sua formazione.

Indichiamo di seguito solo le sue ultime esperienze:

2022, Marzo - Vincitrice di borsa di studio 100 per cento per lo stage di una settimana Forum in Danza 2022 offerto dalla Maestra Ratchinskaja.

2022, Maggio - Partecipazione e raggiungimento della selezione finale del contest On Dance di Roberto Bolle a Milano.

2022, Novembre - Frequentato stage con la maestra Lucia Geppi, direttrice della prestigiosa scuola del Balletto di Toscana la quale assegna una borsa di studio per frequentare i corsi di tecnica classica e moderna presso Il Balletto di Toscana a Firenze per l’ anno accademico in corso.