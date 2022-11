Ruba una bici, ma il gps avverte il proprietario: 32enne in manette

Non sospettava neanche lontanamente che la Polizia di Stato stava seguendo i suoi spostamenti mentre pedalava nei pressi delle Cascine in sella ad una bici appena rubata. A tradire un 32enne di origine senegalese, domenica 27 novembre di pomeriggio, è stato un minuscolo tracker GPS che il padrone del mezzo aveva messo sulla sua preziosa mountain bike elettrica, del valore commerciale di quasi 3000 euro.

Intorno alle 16.15 una notifica sullo smartphone ha avvisato il proprietario che qualcuno aveva portato via la bici da viale Fratelli Rosselli, dove un’oretta prima era stata legata con una catena a un palo. Il proprietario non ha perso tempo chiamando immediatamente la polizia. Gli agenti, tramite un APP dedicata, hanno localizzato il cosiddetto bottino nei pressi della fermata della tramvia all’interno delle Cascine.

Alla vista della “pantera” il 32enne in sella alla bici rubata, ha cambiato repentinamente senso di marcia, cercando poi invano di darsi alla fuga. Una volta fermato, quest’ultimo ha iniziato a spintonare i poliziotti che sono comunque riusciti a bloccarlo. Addosso aveva anche tutta una serie di tessere fedeltà dei più svariati esercizi commerciali e per le quali sono ora in corso accertamenti sulla loro provenienza. La bicicletta è stata invece restituita al legittimo proprietario. Il 32enne è stato arrestato.