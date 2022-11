Scuolabus anche per le scuole paritarie, l'accordo a Montelupo

La Giunta comunale di Montelupo ha scelto di mettere a disposizione scuolabus per gite d’istruzione ai musei, per i laboratori naturalistici, per le attività motorie e di piscina, per le rappresentazioni teatrali e per altre attività didattiche anche per le scuole paritarie.

Lo scorso anno le scuole paritarie presenti a Montelupo avevano avuto difficoltà a organizzare uscite didattiche e per questo gli istituti avevano chiesto la possibilità di usufruire degli scuolabus comunali dietro pagamento di un corrispettivo.

L’obiettivo è quello di garantire a tutti i ragazzi la possibilità di usufruire di attività didattiche fuori dall’aula, altamente formativa e allo stesso tempo garantire un equo trattamento fra scuola pubblica e privata.

Per questa ragione mentre per la scuola pubblica le uscite non vengono pagate perché incluse nel costo del trasporto scolastico (sostenuto in parte dagli alunni della scuola pubblica), per le paritarie è stato deciso un corrispettivo economico che corrisponde al costo del servizio per il Comune, senza aggravio di ulteriori oneri.

"Definiamo così una modalità certa che permette alle scuole paritarie di Montelupo di usufruire di un servizio a 2,63 €/km oltre IVA (che è quanto spendiamo noi) e così facendo rispondiamo alle giuste richieste presentate lo scorso anno scolastico da numerose famiglie. I gestori delle paritarie con i quali ci siamo confrontati si sono dimostrati soddisfatti dell’accordo poiché ci hanno riferito che il prezzo proposto è molto inferiore a quelli che si possono trovare sul mercato", così l’assessore all’istruzione Simone Londi spiega il senso della scelta operata.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa