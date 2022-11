Tour de force Etrusca: c’è il recupero della 7ª giornata

L’Etrusca ha avuto poco tempo per ricaricare le pile. Stasera infatti i biancorossi sono di nuovo attesi in campo, in quel di Ancona. Si giocherà il recupero della 7a giornata di campionato che fu rimandata un paio di settimane fa a causa del terremoto che colpì la regione Marche.

Una partita ostica sia per la qualità della squadra avversaria sia per il momento biancorosso.

Ancona ha vinto l'ultimo turno con un tiro allo scadere di Ciribeni dopo una gara equilibrata in cui è quasi sempre stata in vantaggio.

La Luciana Mosconi è un team che ha i propri giocatori di riferimento nel settore esterni, primo fra tutti Panzini, vero leader, playmaker di qualità ed enorme esperienza. Lo affiancano Ciribeni, miglior marcatore dei marchigiani, giocatore di 1vs1 molto abile ad attaccare il ferro. Accanto a loro troviamo Carnovali, altra guardia di qualità molto pericoloso da tre punti.

Dentro l’area è Bedin il punto riferimento, centro solido già visto a Ozzano un paio di stagioni fa.

Ambrosin e Giombini sono due giovani interessanti che lo affiancano nel reparto lunghi possedendo caratteristiche più perimetrali.

Dalla panchina viene Toure che abbiamo incontrato l'anno scorso a Oleggio, giocatore esperto che vanta presenze in categoria superiore (ieri non ha giocato perché infortunato) e il giovane Czoska.

Coach Marchini commenta così alla vigilia del match: “Abbiamo qualche piccolo infortunio da verificare quindi non sappiamo se saremo al completo.

So di essere ripetitivo ma è ovvio che dopo cinque sconfitte in fila bisogna ritrovare fiducia, convinzione, giocare con energia ed essere pronti a cogliere le opportunità che si presentano.

Sarà importante essere pronti da subito, giocare con ritmo e non concedere canestri facili. A Empoli non ci siamo riusciti. Dovremmo essere bravi ad avere il giusto atteggiamento senza perdere il filo della gara ed essere un po’ più cinici.”

Fonte: Ufficio Stampa