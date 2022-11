Attivati i 'Punto Alia' in cinque comuni, anche a Castelfiorentino

Alia Servizi Ambientali SpA informa che da domani, 1° dicembre, saranno attivati sul territorio i “Punto ALIA”, sportelli unici dove sarà possibile richiedere informazioni, effettuare segnalazioni, richiedere il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, ritirare e riconsegnare attrezzature per la raccolta differenziata, oltre che svolgere tutte le pratiche TARI.

Al fine di semplificare la gestione delle richieste ed agevolare gli utenti nel rapporto con l’azienda, infatti, sono attivi, da domani, gli sportelli nei comuni di Castelfiorentino, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montemurlo e Scandicci.

Nei “Punto Alia”, ad ingresso libero, sarà possibile fare nuove denunce TARI, subentri e cessazioni per gli intestatari dell’utenza, presentando un documento d’identità valido, oppure presentandosi con delega compilata.

Presso gli stessi sportelli, inoltre, potranno ritirare le attrezzature, per la raccolta differenziata domestica, l’intestatario o coabitante dell’utenza, presentando un documento d’identità valido, oppure terze persone con delega scritta. Unica eccezione la consegna dei sacchi azzurri per la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, prevista sempre in orario di apertura dello sportello e dell’Ecocentro, senza prenotazione e senza necessità di delega.

Nel dettaglio il Punto Alia di Castelfiorentino sarà aperto al pubblico presso l’Ecocentro, in P.zza F.lli Cervi, il lunedì e venerdì al mattino (08.30-13.00), il martedì e giovedì nel pomeriggio (13.30-18.30); si ricorda che al momento rimane aperto anche uno sportello TARI presso la sede comunale.

Nel Comune di Lastra a Signa il nuovo sportello unico sarà attivo presso la sede comunale (Punto Amico) in Via Cadorna, nei seguenti orari di apertura: 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese con orario 08.40-13.40; 2° e 4° giovedì con orario 13.30-18.30

Nel Comune di Monsummano Terme il Punto Alia sarà ubicato presso l’Ecocentro di Via Paolo Borsellino, aperto il lunedì, in orario 08.30-15.00, ed il venerdì, in orario 12.00-18.30.

A Montemurlo, dove al momento rimane attivo anche l’InfoPoint presso la sede comunale, il nuovo sportello sarà aperto presso Ecocentro, in Loc. Oste (Via Puccini), ogni mercoledì, venerdì e sabato con orario 08.30-13.00, ed ogni giovedì con orario 14.00-17.30.

A Scandicci, dove al momento rimane attivo anche l’InfoPoint presso l’Ecocentro, lo sportello integrato è attivo nella sede comunale, in Piazzale della Resistenza, aperto al pubblico ogni martedì e venerdì in orario 14.00-18.00.

Nella sezione “Sportelli al pubblico” del portale istituzionale, www.aliaserviziambientali.it, sono disponibili dettagli ed informazioni sui nuovi sportelli unici.

Fonte: Alia - Ufficio stampa