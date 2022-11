Consiglio comunale Empoli, si parla di Cortenuova e del Dup

Prossima seduta del Consiglio comunale di Empoli, venerdì 2 dicembre 2022, a partire dalla mattina, alle 9. L’assemblea consiliare si riunirà nell’aula al primo piano del palazzo comunale in via Giuseppe del Papa, 41.

Come di consueto i lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a Centro Diurno Disabili di Cerbaiola.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa allo stato dei luoghi della frazione di Cortenuova e Tinaia.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a eventi metereologici del 15 e 18 agosto 2022 con allerta gialla.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a rotatoria via Cherubini e direzione di marcia di via Pratella.

6.Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2023-2025.

