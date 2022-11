La coop sociale il Piccolo Principe organizza 'E-Venti di Senso', a San Miniato un convegno con Dario Fabbri e Filippo Caccamo

E’ di Senso parlare di Educazione, è di Senso parlare di Comunità, è di Senso parlare di Protagonismo Giovanile, è di Senso parlare di Parità di genere, è di Senso parlare di Sostenibilità ambientale, è di SENSO partecipare ad E-Venti di Senso 2023!

La Cooperativa Sociale di Empoli Il Piccolo Principe torna a parlare di educazione e comunità con la seconda edizione di un evento che già nel 2021 ha avuto un grande successo.

Il Convegno "e-Venti di Senso" si terrà sabato 3 dicembre a partire dalle 9.30 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Cattaneo di via Catena a San Miniato.

L'evento, come suggerisce il nome, permette di approfondire vari temi con i vari relatori che vuole essere un'occasione per attivare processi di intelligenza collettiva intorno a tematiche a noi care: Educazione, Comunità, Protagonismo Giovanile, Parità di genere e Sostenibilità ambientale.

Affronteremo questi temi con:

- Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista

- Giusi Biaggi, presidente del Consorzio CGM

- Filippo Caccamo, docente e attore comico

- Laura Sparavigna, co-fondatrice di "Tocca a noi" e consigliera comunale di Firenze

- Federica Continanza, chef di un home restaurant e autrice del libro "Le avventure vegetariane e vegane di una chef"

- Riccardo Camarda di Capitale umano Italiano e del Movimento etico di giovani talenti - una folta rappresentanza degli studenti del territorio.

Per partecipare saranno disponibili due possibilità per il posteggio auto:

- usufruendo del Servizio Navetta, tratta con partenza da via Guerrazzi, dal parcheggio vicino al Circolo Arci "La Catena", nei seguenti orari: 8.40 - 8.55 - 9.10; - Zona Parcheggio "Fornace Vecchia" nell'omonima via, con tratto a piedi per raggiungere l'Auditorium.

Per confermare la partecipazione sarà possibile compilare il modulo di iscrizione (questo il form) o rispondere direttamente alla mail jstabile@ilpiccoloprincipe.coop