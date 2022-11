Liceo Volta migliore scuola della provincia di Siena, il plauso del sindaco

“Un sentito plauso per il risultato raggiunto dal Liceo “A.Volta” di Colle che si pone ancora una volta al vertice del sistema di istruzione superiore della provincia di Siena e più in generale dell’Area vasta che comprende tutta la Valdelsa. Questo dato estremamente positivo, è il frutto di un lavoro costante e di un impegno di tutta la comunità scolastica del Volta che ha saputo evolversi nel tempo ed adeguarsi alle innovazioni didattiche e alle tendenze della società pur rimanendo un punto di riferimento forte e costante attraverso le generazioni di studenti che si sono formati in questa istituzione”. Lo sottolinea l’Amministrazione comunale con riferimento ai risultati della classifica pubblicata da Eduscopio-Fondazione Agnelli.

“Non scopriamo oggi la valenza qualitativa del Liceo “Volta” di Colle di Val d’Elsa, dove il giusto rigore didattico si coniuga con un ampio ricorso alla formazione extra-curriculare, alle soft-skills e ad una collaborazione costante con il mondo universitario – aggiunge il Sindaco Alessandro Donati. - Vorrei fare i complimenti anche all’istituto San Giovanni Bosco che risulta il migliore della provincia nelle discipline linguistiche e nelle scienze umane. Questo è un altro segnale forte che deve richiamare le istituzioni pubbliche a dare corso agli adeguamenti strutturali indispensabili per lo sviluppo del Polo Didattico Colligiano”, conclude Donati.