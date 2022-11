Per un malore fatale muore bambino di 7 anni

Un malore fatale ha provocato la morte di un bambino di 7 anni nel Senese, a Castiglione d'Orcia. Il fatto è accaduto ieri alle 5.30 del mattino. Il piccolo era a casa e la famiglia ha chiamato i soccorritori del 118. Sul posto anche i carabinieri. I sanitari hanno tentato la rianimazione durante il trasferimento immediato all'ospedale delle Scotte di Siena. Ma per il piccolo non c'è stato niente da fare: è scomparso nel viaggio. Le cause del decesso saranno accertate da un'autopsia disposta nei prossimi giorni.