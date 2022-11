Piano operativo comunale a Montelupo, laboratorio con le attività produttive

Dopo il successo dell’evento di lancio e della pedalata partecipata, continuano le attività del percorso di partecipazione Disegniamo il territorio, che coinvolge cittadinanza e portatori di interesse nella redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) di Montelupo Fiorentino.

Giovedì 1 dicembre è la volta di Città della produzione, il laboratorio tematico dedicato alle aziende e ai rappresentanti delle categorie economiche e del mondo del lavoro per discutere gli indirizzi per le trasformazioni degli insediamenti produttivi e la localizzazione di nuove attività, anche alla luce delle strategie del Piano Strutturale Intercomunale.

L’appuntamento è per il 1 dicembre alle ore 18.00, presso la Fornace del Museo, in via Giro delle mura, 88. Si tratterà di un momento di ascolto e riflessione con le aziende finalizzato a comprendere le necessità in termini di infrastrutture necessarie, accessibilità, ipotesi di soluzioni finalizzate a ridurre i consumi energetici, rigenerazione urbana e individuazione di nuove funzioni o mix di funzioni nelle aree, ma anche digitalizzazione.

Si tratta di un momento importante di confronto all’inizio di una nuova stagione di programmazione territoriale, numerosi imprenditori si sono già iscritti, ma l’invito a tutti è a partecipare proprio per far presenti all’amministrazione le proprie istante.

Per ragioni organizzative l’iscrizione è obbligatoria. Puoi farlo velocemente a questo link: https://forms.gle/MyPzMFRQ9uXuv8hW9

Per saperne di più su cos’è un Piano operativo o ricevere info sul percorso di partecipazione e capire perché è importante partecipare, è possibile consultare la pagina dedicata al POC sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa