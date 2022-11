Pista aeroporto, no del Consiglio comunale di Sesto. Csx compatto

Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nella seduta di ieri, martedì 29 novembre, un ordine del giorno per ribadire la propria contrarietà alla nuova pista dell’aeroporto nell’ambito del dibattito pubblico avviato da Toscana Aeroporti.

Il contributo sarà trasmesso al coordinatore del dibattito affinché lo assuma quale posizione ufficiale dell’Amministrazione.

Nell’atto, per il quale hanno votato a favore tutte le forze della maggioranza (Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò), vengono evidenziate ancora una volta le criticità già presenti nel “vecchio” progetto e non superate dalla nuova proposta: incompatibilità urbanistica e ambientale con il Parco agricolo della Piana, incompatibilità con le attività e le prospettive di sviluppo del Polo scientifico, incompatibilità infrastrutturale, incompatibilità con un modello di sviluppo sostenibile del territorio, oltretutto in mancanza di studi indipendenti e recenti che ne attestino le ricadute economiche.

“Abbiamo ribadito ancora una volta una posizione chiara, un impegno che ci siamo presi con gli elettori un anno fa e che non intendiamo mettere in discussione - sottolineano i capigruppo Giacomo Trallori (Pd), Andrea Guarducci (Ps), Irene Falchini (Si) e Stefano Martella (Ecolò) - La nuova proposta progettuale non supera le tante criticità evidenziate nel precedente progetto, di cui ne ripropone la sostanza. Le novità introdotte non sono sufficienti a far diventare sostenibile un progetto che sostenibile non è e che ripropone un’idea sbagliata di sviluppo”.

“Abbiamo preso atto dell’apertura della fase di dibattito pubblico così come nei mesi scorsi abbiamo apprezzato il dialogo avviato tra le diverse istituzioni, dopo anni di muro contro muro - proseguono - Pensiamo però che il compito degli amministratori sia quello di studiare e valutare le carte mettendo al centro l’interesse di tutti che non risponde a quello di chi vuole stravolgere decenni di pianificazione urbanistica ”.

“Troviamo imbarazzanti le polemiche sollevate dal capogruppo di Italia Viva che, sempre più a corto di argomenti, non pago della brutta figura rimediata qualche giorno con la vicenda dell’albero di Natale, ha deciso di farsi smentire ancora una volta dai fatti - dicono ancora - La risposta della maggioranza di centrosinistra su questo tema è stata ancora una volta chiara e univoca e non da oggi, ma da quando, un anno fa, ci siamo presentati davanti alla città con una posizione cristallina e inequivocabile”.

Fonte: Sinistra Italiana - Circolo di Sesto Fiorentino