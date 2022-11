Un'auto dal Rotary Brunelleschi alla Fondazione File per l'assistenza a domicilio

Rotary Club Firenze Brunelleschi, in collaborazione con il gruppo TM (punto di riferimento toscano nel segmento automotive), ha donato un’automobile a File Fondazione Italiana di Leniterapia per il servizio di cure palliative domiciliari sul territorio del comune di Firenze: un alleato a quattro ruote pronto a prendersi cura delle persone gravemente malate e delle loro famiglie. Il veicolo verrà utilizzato dai professionisti del servizio di assistenza per tutte le loro attività di supporto.

Lunedì 28 Novembre, si è celebrata la consegna ufficiale del mezzo presso la sede fiorentina del gruppo TM (Suzuki Firenze e Premium specialist) in Via Empoli. Presenti: Luca Plastino, presidente del Club Rotary coinvolto, Fabio Lenzi, membro del Rotary nonchè dirigente del Gruppo TM, Enrico Grazzini, consigliere di amministrazione di File, e Iacopo Lanini, coordinatore sanitario di File e ovviamente i titolari del Gruppo Tm: Armando Guri e Sentilian Hila in compagnia delle rispettive consorti.

L’auto, una Nissan Micra, arricchirà il parco mezzi a disposizione degli operatori sanitari di File (medici, infermieri, psicologi) per l’attività di assistenza domiciliare.

Come spiega il dottor Iacopo Lanini: “L'assistenza domiciliare permette di trascorrere le fasi più critiche e delicate del percorso di malattia nella propria abitazione, con gli affetti più cari. Solo nel 2021, le nostre équipe sanitarie hanno realizzato ben 2.845 accessi a domicilio. E grazie alla donazione del Rotary Firenze Brunelleschi sarà possibile potenziare questa attività di assistenza sul territorio del comune di Firenze, effettuata da FILE in convenzione gratuita con USL Toscana Centro”.

“Per File poter contare su un nuovo mezzo significa molto, soprattutto in questo momento di grande lavoro - afferma Enrico Grazzini, consigliere di amministrazione di File - Ringrazio dunque di cuore il Rotary Club per la sensibilità e l’attenzione nei confronti della sanità, in particolare di quella territoriale, che mira a fornire un servizio sempre più vicino ai cittadini. Così l'impegno di tutti diventa una speranza concreta per le persone”.

File, Fondazione Italiana di Leniterapia, da 20 anni opera nell'ambito delle cure palliative, offrendo assistenza socio-sanitaria e supporto psicologico gratuiti, a casa, in hospice e in ospedale, sia autonomamente che a sostegno delle strutture pubbliche. FILE aiuta la persona malata ad affrontare con dignità l’ultimo periodo della vita, accompagnando e supportando anche la famiglia sia durante il percorso di malattia sia nella fase successiva alla perdita.

La serata si è aperta con un aperitivo e quindi è seguita con la cena di gala direttamente all'interno del salone del Gruppo Tm adeguatamente allestito. Dopo il classico taglio della torta, l'automobile è stata svelata e le chiavi sono state consegnate direttamente ai rappresentanti di File tra gli scroscianti applausi dei numerosissimi presenti ed un filo di commozione.