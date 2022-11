Si chiude il ciclo di incontri dell'Arco di Castruccio con il professor Natali

Ultimo appuntamento con gli incontri dell’associazione culturale montopolese Arco di Castruccio, coordinati dal professore di storia dell’arte ed ex direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali. E sarà proprio il professore – consulente artistico dell’associazione guidata dalla collega Isabella Gagliardi – a essere il protagonista del quinto e ultimo incontro sull’arte locale; l’appuntamento è per sabato 3 dicembre a San Romano, nella splendida location del Santuario della Madonna (inizio alle ore 18). La lezione di Natali verterà su “Il territorio e i musei”, con questo programma: dopo i saluti delle autorità e l’introduzione della professoressa Gagliardi, sarà la volta di Natali, in una lezione che si preannuncia interessante e coinvolgente.

Tutte le iniziative sono possibili grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, degli altri sponsor (Conad, Unipolsai-Chiara, La Patrie, Menichetti Ciccolato, Bertolini Costruzioni) e ovviamente dei volontari e dei consiglieri dell’associazione culturale montopolese. L’evento – patrocinato dal Comune di Montopoli - è svolto in collaborazione col Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo e col Santuario di San Romano.

Un panel di eventi voluti per discutere del valore dell’arte locale, delle sue sfumature e anche dei suoi significati reconditi, grazie alle analisi e ai lavori di professionisti del settore come Andrea Baldinotti, Nicoletta Pons, Lucia Aquino, Nicoletta Baldini. E alla supervisione del professor Natali. Successivamente – a stretto giro di posta – l’Arco realizzerà una pubblicazione coi lavori di alto valore scientifico degli studiosi appena citati.