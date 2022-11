Sindaci, assessori e consiglieri di corsa alla Mezza Maratona di San Miniato

Un appuntamento da non perdere per sindaci, assessori e consiglieri comunali toscani che amano correre: il prossimo 8 dicembre si terrà la 11a Edizione della Mezza Maratona di San Miniato, che sarà l’occasione per partecipare al Campionato regionale degli amministratori indetto da Anci Toscana.

La corsa nasce da un’idea della Consulta dello Sport di San Miniato nel 2011, con la collaborazione del Comune e delle sette società podistiche del territorio. La gara principale competitiva è di 21,097 chilometri; parallelamente si corrono anche una staffetta sui 10 e 11,097 chilometri e una marcia ludico motoria con mini run e fit walking. Un evento che coinvolge tutta la popolazione e che lega sport ed economia locale.

Per quanto riguarda gli amministratori, verranno verranno premiati i primi sei (tre uomini e tre donne) che taglieranno il traguardo della mezza maratona. Sarà una giornata per stare insieme e divertirsi, oltre naturalmente a cercare di vincere il campionato.

Fonte: Anci Toscana