Tentativo di spaccata a Firenze nel locale di Caporale (FdI)

Nuovo tentativo di spaccata a Firenze. Stavolta i ladri hanno tentato l'ingresso in un locale di via Palazzuolo, peraltro di proprietà di Domenico Caporale di Fratelli d'Italia.

"Ormai è un bollettino di guerra quotidiano. Ogni mattina i negozianti dell'area che si estende da piazza Vittorio Veneto a Santa Maria Novella fanno la conta dei danni, augurandosi di non essere tra quelli presi di mira nottetempo da ladri che spaccano porte e vetrine per rubare all'interno dei locali. E ieri notte è toccato a me". Lo dichiara il consigliere al Quartiere 1 di Fratelli d'Italia Domenico Caporale.

"Per fortuna – spiega Caporale – abitando sopra la mia attività, ho sentito i colpi contro la porta e mi sono affacciato mettendo in fuga i ladri. Il vetro anti sfondamento ha retto, e dunque per me il danno si limiterà alla sua sostituzione, ad altri è andata molto peggio".

"Crediamo che non ci sia più tempo da perdere – aggiunge Caporale con il consigliere comunale Jacopo Cellai –: il sindaco Nardella deve chiedere e ottenere da prefettura e questura maggiore controllo di questo territorio che, tra spaccio diurno e notturno di droga, risse e furti si è trasformato in un'appendice del Far West. Non sappiamo cosa si stia aspettando ancora".