Alessandro Acquarone lascia i Lupi dopo 8 anni

Kemas Lamipel S.Croce comunica la consensuale rescissione del contratto del giocatore Alessandro Acquarone. Il palleggiatore, nato a Sanremo il 20-09-1999, ha iniziato l’avventura nei Lupi disputando la serie C regionale nel lontanissimo 2014. Il percorso tecnico proposto dai vari staff lo ha portato fino alla serie A2 nella stagione 2017-18. Da quel momento in poi, per cinque stagioni, sei con questa, Acquarone è stato il regista della squadra, con notevoli soddisfazioni. La Società, il gruppo squadra, la tifoseria e gli appassionati di pallavolo, non possono che ringraziarlo e salutarlo con affetto augurandogli le migliori fortune per la stagione in essere e per il prossimo futuro.

Fonte: Lupi Santa Croce