Assenza più acuta presenza, incontro di sostegno psicologico al lutto a Empoli

Sabato 3 dicembre 2022 si terrà l'evento "Assenza più acuta presenza" organizzato da Amici dell'Hospice Onlus in collaborazione con Auser Filo d'Argento di Empoli.

L'esperienza del lutto é quanto di più doloroso si possa vivere nel corso della vita, e spesso il dolore che ne deriva rende necessario l'intervento di persone vicine. Non sempre, tuttavia, chi vorrebbe offrire il proprio contributo possiede le risorse adeguate.

Amici dell'Hospice Onlus, con un laboratorio propedeutico la mattina e un tavolo aperto nel pomeriggio, cerca di introdurre questo argomento difficile a piccoli passi, poichè elaborare la perdita è fondamentale per poter riprendere a vivere nuovamente con serenità attraverso un percorso di accettazione e risignificazione della propria vita.



Il docente dell'evento è Nicola Ferrari, pedagogista e formatore nella relazione d'aiuto per personale curante, professionale e volontario che assiste malati terminali e persone in lutto. Ferrari ha fondato l'Associazione Maria Bianchi ed è responsabile dei progetti e della formazione.

Ha ideato e gestisce il servizio di sostegno psicologico a persone in lutto tramite la comunicazione epistolare, coordina la formazione e progetti per il Centro Servizi del Volontariato di Mantova,è autori di numerosi libri sull'argomento.