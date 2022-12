Terminano le scorribande della banda del tombino: 2 arresti a Firenze

Due uomini di 31 e 41 anni del Marocco sono stati arrestati dalla polizia per un furto con 'spaccata' con un tombino in un negozio di parrucchiere di via dei Vanni. Già erano indiziati per precedenti dello stesso tipo, per questo all'Isolotto si è parlato della banda del tombino. Nelle scorse settimane il questore di Firenze Maurizio Auriemma aveva intensificato i controlli notturni con auto civette proprio per l'intensificarsi di questi fenomeni e durante un appostamento della squadra mobile questa notte, intorno alle 3, i due sono stati visti forzare una grata e lanciare un tombino contro la vetrina. Uno faceva da palo, l'altro ha portato via quanto poteva, tra cui anche un pc da mille euro. Gli agenti hanno quindi accerchiato i due: uno è stato subito arrestato mentre l'altro ha cercato di nascondersi, inutilmente, sotto una macchina.