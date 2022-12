Banda del tombino anche a San Jacopino, la preoccupazione del Comitato

Amara sorpresa stamani per i gestori del bar King's in via Doni, angolo Galliano. I titolari hanno trovato la vetrata sfondata intorno alle 4.30 di notte. I balordi hanno fatto razzia del fondo cassa, circa 200 euro, e hanno fatto razzia di bottiglie di alcolici che durante la fuga sono finite a terra. Ingenti i danni alla porta d'ingresso. È intervenuta la polizia le volanti e sono stati eseguiti i rilievi del caso.

Una situazione non nuova, spiega il Comitato San Jacopino. Per altri furti perpetrati nello stesso modus operandi ai danni di esercizi nel quartiere di San Jacopino lo scorso anno fu colpito il negozio di kebab sempre in via Doni, lo stesso bar di oggi e il bar sul viale Redi.

"Non sappiamo se può esserci un anologia con la banda del tombino che fa incetta all'Isolotto, ma certo - dice il presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni - la paura c'è. Specialmente in un periodo che ci porta verso le festività, e perciò occorre più attenzione e controlli da parte delle forze dell'ordine che ringraziamo per quello che stanno facendo".