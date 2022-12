BE.GO. Music Academy, a Castelfiorentino l'occasione per i cantautori di domani

BE.GO. Music Academy, Diego Calvetti (foto gonews.it)

BE.GO. Music Academy, formazione con i big della canzone: come e quando

Due giorni aperti a cantautori di tutte le età, 48 ore di masterclass e incontro con gli esperti del settore discografico e musicale, per dimostrare le proprie capacità e dare un'occasione alle proprie canzoni di uscire allo scoperto, di farsi notare fuori dalla camera in cui sono state scritte. Sono aperte le iscrizioni alla BE.GO. Music Academy, che si svolgerà a Castelfiorentino in provincia di Firenze sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio 2023, al Teatro del Popolo. Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo, dai 14 anni in su, i quali inviino minimo due e massimo quattro canzoni interpretate da loro stessi, purché ne siano autori o coautori.

L'invio delle domande dovrà avvenire tramite posta elettronica entro e non oltre il 28 dicembre 2022, all'indirizzo info@begomusicacademy.it. Saranno inoltre assegnate due borse di studio dal valore di 1.500 euro ai due partecipanti reputati più interessanti dai docenti, destinati all'acquisto di corsi di canto, musica, formazione musicale in genere o all'acquisto di strumenti musicali e strumentazione per produrre musica. Il numero dei partecipanti sarà limitato a circa 50, pre selezionati dopo la chiusura delle domande.

La BE.GO Music Academy nasce da un'idea del maestro Diego Calvetti, produttore e autore, noto nel settore musicale italiano e nato e cresciuto a Castelfiorentino. Nel nome scelto c'è l'incontro tra Benozzo Gozzoli, celebre pittore a cui è dedicato proprio nella cittadina della Valdelsa uno dei più importanti musei, e la musica, per la quale Castelfiorentino punta a rendersi paladina con questo nuovo progetto a cadenza annuale di formazione, confronti e ascolti.

Castelfiorentino a Sanremo, dirige il maestro Diego Calvetti

Immaginate il presentatore del Festival della canzone italiana dire queste parole, quando sta per iniziare la canzone e tutto l'Ariston è all'ascolto. È successo più volte e a muovere la bacchetta di fronte all'orchestra, c'era proprio Diego Calvetti. Diplomato in pianoforte al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 1995, inizia presto la sua carriera di autore, produttore ed arrangiatore e negli anni lavora, scrive canzoni e produce dischi per artisti quali Gianni Morandi, Patty Pravo, Noemi, Ultimo, Annalisa, Modà, Paola Turci, Marco Masini, Aless andra Amoroso, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Briga, Dear Jack e molti altri. Ha diretto più di 20 artisti in 12 edizioni del Festival di Sanremo. In qualità di direttore d’orchestra ed arrangiatore nel 2018 vince il Festival di Sanremo sia nella categoria big con il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, sia nella categoria giovani con Ultimo, che da lì ad un anno sarebbe diventato uno degli artisti più importanti della storia italiana degli ultimi 30 anni. Titolare del Platinum Studio di San Gimignano (SI), uno degli studi di registrazione più importanti d’Italia, Diego Calvetti attualmente è tra i produttori musicali di maggior rilievo artistico e stilistico del panorama italiano. Negli ultimi anni si è dedicato anche alla scrittura e alla realizzazione di colonne sonore per film. Nel 2011 è stato vocal coach al fianco di Morgan nella quinta edizione di XFactor ed ha ricoperto più volte la carica di direttore artistico in numerose accademie musicali su tutto il territorio italiano.

Il legame con Castelfiorentino è forte fin dall’infanzia. Nel 2015 il Maestro ha ricevuto inoltre l’onorificenza dal sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, come "talento castellano dell’anno". Adesso questo legame trova conferma nella nascita della BE.GO Academy, presentata questa mattina in Comune a Castelfiorentino dallo stesso Calvetti, dal sindaco Alessio Falorni e dalla presidente della Fondazione Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli.

In "cattedra" insieme a Diego Calvetti ci saranno lo speaker di RTL 102.5 Angelo Baiguini e una folta lista di professionisti nel confronto tra i partecipanti sul "dietro le quinte" dei progetti artistici, pronti a dispensare consigli preziosi per "mettere un piede" nel mondo della musica: Lapo Consortini Chitarrista, autore e live tour director, Niccolò Presta Manager e produttore televisivo, Roberto Rossi A/R director Columbia SONY MUSIC Italia, Riccardo Loda A/R director WARNER CHAPPELL edizioni musicali, Leonardo Germinario Direttore Synch & Licensing WARNER CHAPPELL edizioni, Marco Ragusa A/R director di BELIEVE DIGITAL distribuzione, Antonio Laino Membership development manager of Soundreef, Giuseppe Anastasi Autore musicale (vincitore di 2 Sanremo), Mattia "Cino" Cerri Produttore artistico ed autore, Valerio Carboni Produttore artistico ed autore, Daniele Coro Produttore artistico ed autore, Samantha Nocera Promoter radiofonica e TV, Veronica Rauccio Autrice e social media manager.

Le due giornate di accademia si concluderanno con la partecipazione di un ospite famoso, ovvero un/una cantante che racconterà la propria esperienza e alternerà una mezz’ora di esibizione live ad una chiacchierata con i presenti per riportare la narrazione del percorso artistico personale che lo ha portato a raggiungere i risultati di popolarità. Il nome sarà svelato nei prossimi giorni.

Maggiori info e regolamento:

REGOLAMENTO | BE.GO. Music Academy (begomusicacademy.it)

Trasformare il talento in lavoro, il consiglio del maestro Diego Calvetti: "Conta la personalità"

"Fare musica oggi è facile, ci sono i computer, i software che aiutano e basi musicali già pronte, ma questo rende tutto piatto" dice Diego Calvetti. "Quando esce un progetto completamente diverso da tutto funziona, perché ha grande personalità. Il mio consiglio è dunque quello di riuscire ad avere una fortissima personalità, che sia nella voce o nella musica, come quando ascolti un artista in radio e lo riconosci subito".

L’intento della BE.GO. Music Academy, prosegue Calvetti "è quello di avvicinare artisti di chiara fama nazionale a coloro che sognano una carriera nel settore musicale e poter dare la possibilità ai giovani di potersi confrontare con l’esperienza di chi ha avuto la possibilità e la capacità di trasformare la propria arte ed il proprio talento in un lavoro vero e proprio".

BE.GO Music Academy, Sindaco Falorni: "Un'opportunità imperdibile di formazione"

"Siamo felici – osserva il sindaco, Alessio Falorni – che un vero talento musicale come Diego Calvetti, nostro concittadino, abbia promosso questo progetto, rivolto a tutti coloro che sognano il proprio futuro professionale nel settore della musica. Un’opportunità imperdibile di formazione, ma anche di confronto con quanti hanno già maturato un’esperienza in questo campo, che potranno offrire validi suggerimenti ai giovani affinché possano compiere scelte mirate, finalizzate alla valorizzazione delle loro attitudini e del loro talento personale. Ulteriore motivo di soddisfazione sta nella scelta da parte di Diego di intitolare quest’Accademia musicale a Benozzo Gozzoli, una scelta che ci onora anche perché riprende la sigla che abbiamo utilizzato per il Museo di Castelfiorentino dedicato a questo famoso pittore del Rinascimento toscano, e che conserva alcuni preziosi affreschi realizzati nella Valdelsa fiorentina. La nostra città – ha concluso il sindaco – è cresciuta molto in questi anni, quanto a sensibilità e attenzioni verso un pubblico giovanile, anche attraverso eventi come la festa della Birra dedicati alla diffusione della musica pop. Sono pertanto convinto che il progetto della Be.Go. Music Academy riceverà tutto l’interesse e l’accoglienza che merita".

Si aggiunge alla dichiarazione del sindaco anche la presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Maria Cristina Giglioli, la quale dichiara: "Il Teatro del Popolo, anche in questa occasione, si conferma come polo culturale di riferimento per tutte le iniziative in ambito artistico che, a vario titolo, provengono dalla propria comunità" dichiara Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino. "Sarà un piacere ospitare sul nostro palcoscenico nomi di primo ordine del panorama musicale attuale e dell'intrattenimento, con l'auspicio che tutto ciò abbia una ricaduta positiva sulla nostra comunità e sul nostro teatro".

Importante contributo per la realizzazione dell’evento è il supporto come main sponsor di SEBACH spa, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili. Sebach, molto attiva nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo, "ha rinvenuto in tale progetto una meritevole finalità sociale, che attraverso il coinvolgimento di seri professionisti del settore ha il lodevole intendo di sostenere e supportare, con un approccio diretto ed inclusivo, i giovani del proprio territorio che difficilmente avrebbero la possibilità di accedere al confronto con figure di una tale portata professionale; Sebach condivide appieno i valori di diffusione della cultura e di sostegno ai giovani che stanno alla base del progetto della BE.GO. Music Academy".