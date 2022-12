Birdwatching Arnovecchio, la prima visita di dicembre

Ad Arnovecchio, area naturale protetta a due passi dal centro della città di Empoli, torna il ‘Birdwatching’, domenica 11 dicembre 2022, dalle 9 alle 11. Osservare e riconoscere degli uccelli liberi nel loro ambiente naturale nel silenzio di una natura incontaminata.

Il ‘Birdwatching’ è un’attività semplice e rilassante che si può praticare in ogni tipo di ambiente, a partire dal giardino di casa; le aree protette, oltre ad offrire avvistamenti particolari per chi è già esperto, sono il luogo ideale per chi muove i primi passi.

L’area di Arnovecchio, gestita dal Centro RDP Padule di Fucecchio per conto del Comune di Empoli, è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche una palestra per chi si avvicina per la prima volta al Birdwatching.

Durante la visita a tema verranno introdotte le basi del Birdwatching presentando i pochi strumenti necessari (binocolo e manuale di riconoscimento) e fornendo indicazioni utili per orientarsi fra i vari modelli e titoli disponibili sul mercato.

Utilizzando come esempi dal vivo gli uccelli acquatici ed i piccoli passeriformi del bosco verranno affrontate le tecniche di riconoscimento che consentono di districarsi fra le varie specie, le differenze stagionali e di età nel piumaggio. Considerando il tema della visita è necessario portare il binocolo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, da richiedere per email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Nel mese di dicembre l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 e la domenica mattina dalle 9 alle12, sempre ad accesso libero. Per informazioni contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio al numero 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa