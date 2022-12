BTO si chiude ma pensa al 2023: ecco le date

Si è chiusa poche ore fa alla Stazione Leopolda di Firenze la 14° edizione di BTO - Be Travel Onlife, manifestazione leader sul turismo digitale promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. Gli organizzatori, ringraziando il pubblico per l’attenzione e il calore dimostrati e gli oltre 320 relatori per i contenuti delle loro testimonianze, danno appuntamento per la prossima edizione che si terrà nel capoluogo toscano, sempre alla Stazione Leopolda di Firenze, mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2023.

Ai cento eventi nelle sale fisiche e virtuali di BTO (primo evento turistico sul metaverso) e organizzato integralmente phygital, si sono registrati complessivamente oltre 13.000 accessi. L’apprezzamento arriva anche dai social e della stampa: solo su Facebook, nell’ultimo mese sono state raggiunte più di 500 mila persone, inoltre sono stati numerosissimi i media che hanno parlato di BTO e del metatourism.

Appuntamento confermato, quindi, con i maggiori player del turismo che si incontreranno come di consueto a BTO 2023 per presentare dati, trend e ricerche esclusive, volte ad illustrare e anticipare quello che sarà il turismo del futuro. L’Advisory Board - composto da professionisti provenienti da tutta Italia, coordinati dal direttore scientifico Francesco Tapinassi - si metterà al lavoro già nelle prossime settimane per individuare i temi chiave della 15° edizione.