Non ce l'ha fatta la bambina nata dopo l'arresto cardiaco della madre

Non ce l'ha fatta la piccola Caterina Succi, è scomparsa a due anni e mezzo. Era nata nel luglio 2020 a Arezzo, la madre era all'ottavo mese di gravidanza quando venne colpita da infarto e sottoposta a cesareo d'urgenza.

La bambina riportò gravi lesioni ed è mancata nelle ultime ore al Meyer di Firenze. Una nuova crisi l'aveva colpita circa una settimana fa nella sua casa di Alberoro, vicino a Monte San Savino in provincia di Arezzo.

Caterina Succi aveva accolto da pochi mesi a casa la madre Cristina, oggi 39 anni, tornata tra le mura domestiche dopo due anni tra ospedale e istituto di riabilitazione.

A dare la triste notizia è stato il padre Gabriele con un messaggio su Facebook: "Amore mio, ti voglio ricordare così, sei e sarai sempre la mia bimba speciale, ma purtroppo la vita non è stata clemente con te. Però ti giuro che ho fatto e abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre. Questo è il giorno più brutto della mia vita".