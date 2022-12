In tre provano a rubare nel salone di parrucchieri

Ieri notte poco prima delle 3 alcune persone hanno sfondato la porta a vetri di un salone di parrucchieri nel centro di Firenze.

Secondo quanto raccontato dalle guardie giurate che sono intervenute quando è suonato l’allarme, tre uomini hanno cercato di rubare i soldi in cassa, senza riuscirci.

I tre sono stati colti in flagrante e poi bloccati dalle forze dell’ordine, le cui pattuglie erano nelle vicinanze. A parte i danni per la rottura dell’infisso da cui sono entrati i tre non sono stati segnalati furti.