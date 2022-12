Ghiaccioli per dare sollievo ai pazienti in chemioterapia: la donazione da Empoli

Una donazione di ghiaccioli per dare sollievo a chi è affetto da stomatiti alla bocca, è arrivata ai pazienti dell’Hospice Oblate di Firenze da parte di una azienda di gelati di Empoli. Si tratta di una piccola fornitura che ha un valore inestimabile per i pazienti sottoposti a chemio e radioterapia i cui effetti indesiderati possono essere proprio l’infiammazione della mucosa che provoca difficoltà anche semplicemente ad aprire la bocca.

Finora i ghiaccioli erano stati acquistati dai familiari dei pazienti o dai volontari. Poi dal personale dell’Assistenza infermieristica, l’idea di coinvolgere l’azienda empolese che già in altre occasioni e per altre strutture si era resa disponibile alla fornitura. Immediata anche in questo caso è stata la risposta che in pochi giorni si è concretizzata nell’invio di alcuni cartoni con il prezioso contenuto. Da parte della direzione Hospice aziendali della Asl Toscana centro e dell’Assistenza Infermieristica di Gestione Firenze, arrivano i ringraziamenti più sinceri all’azienda empolese.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa