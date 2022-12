Giubileo e mercatino, modifiche alla Ztl a San Miniato

In questi primi giorni di dicembre, all'interno delle festività, la Ztl in centro storico subirà alcune variazioni di orario, dovute ad eventi eccezionali che sono in programma. La prima modifica riguarda domenica 4 dicembre, quando si celebrerà l'apertura dell'anno giubilare e, per consentire l'accesso al centro storico, i varchi entreranno in funzione dalle 20 anziché dalle 14 come di consueto nell'orario invernale festivo. Si ricorda inoltre che, nell'occasione, Piazza del Duomo sarà utilizzabile solo dagli autorizzati, mentre si consiglia di salire da via Fontevivo per poter accedere agevolmente ai due parcheggi più importanti del centro: Piazza Dante e Fonti alle Fate. Si ricorda inoltre che le iniziativa di Natale del CCN di San Miniato si svolgeranno sempre domenica 4 dicembre sotto i Loggiati di San Domenico.

La seconda giornata di modifica della Ztl riguarda l'8 dicembre, festività in cui sarà allestita anche la pedonalizzazione per consentire lo svolgimento del Mercatino dell'artigianato, eccezionalmente organizzato al posto della domenica, così come accadrà anche il 6 gennaio 2023 quando verrà allestito anziché domenica 8 gennaio.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa