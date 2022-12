"Insieme a Natale", laboratori creativi per bambini a Orentano

Spazio alla creatività e allo spirito natalizio. Partiranno questo sabato 3 dicembre, per proseguire nei sabati del 10 e 17 dicembre presso la Biblioteca Comunale a Orentano, i laboratori creativi "Insieme a Natale" dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni.

I laboratori, ovviamente a tema natalizio, si tengono nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 17,30.

I bambini lavoreranno su due focus: "RicicliAmo", un laboratorio di riciclo per la realizzazione di oggetti natalizi per decorare la casa e l'albero di Natale; e "Mani in pasta", laboratorio di pasta di sale con realizzazione di oggetti natalizi per decorare la casa e l'albero.

La partecipazione è ad ingresso libero e totalmente gratuita, ma è consigliata la prenotazione 3492532610 (Noemi). Per avere altre informazioni è possibile contattare anche l’URP: Tel. 0571-487250, Mail: ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa