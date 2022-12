'La notte dei pupazzi' alla biblioteca di Poggibonsi

Alla biblioteca comunale Pieraccini arriva “La notte dei pupazzi”, iniziativa nata tra il Giappone e gli Stati Uniti per promuovere la lettura e creare un legame emotivo forte tra i bambini e la biblioteca stessa. “Un’altra bella e coinvolgente iniziativa promossa dalla nostra biblioteca che continua a sviluppare progetti e idee con una particolare attenzione ai più piccoli – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – Un percorso in divenire che già si fa forte di tanti progetti realizzati, dalla Biblioteca Incantata, a Born in Libray, alle visite delle scuole, a tante altre iniziative. Un percorso che ora prosegue con questo particolare progetto che intende incentivare i più piccoli alla lettura attraverso i loro pupazzi preferiti”. L'iniziativa prevede che bambini e bambine portino in biblioteca il loro pupazzo preferito che trascorrerà una notte tra gli scaffali alla ricerca del libro che condivideranno in lettura il giorno dopo quando il bambino verrà a riprenderlo. Per rendere più incisiva l'iniziativa sono stati aggiunti elementi identificativi che simbolicamente rappresentano il ‘senso di appartenenza’ alla biblioteca e che contestualmente sono un ricordo concreto di un momento speciale.

Come si svolgerà. Martedì 6 dicembre, dalle 10 alle 19, la biblioteca accoglierà i bambini che porteranno il proprio pupazzo del cuore per fargli trascorrere la notte in mezzo agli scaffali e a tanti altri libri. Ad ogni pupazzo verrà messo al collo un ‘medaglione ricordo’ dove sarà scritto il proprio nome e quello del bambino a cui appartiene. Sarà lo stesso bambino ad accompagnare il proprio pupazzo nella stanza del Bosco delle Meraviglie dove trascorrerà la notte alla ricerca del libro. Mercoledì 7 dicembre, dalle 10 e fino alle 19, bambini e bambine torneranno in biblioteca a riprendere il loro pupazzo assieme al libro scelto. Il momento magico sarà immortalato con una foto ricordo. “Segni simbolici di appartenenza alla comunità dei piccoli lettori – dice Berti – Una comunità preziosa e che va coltivata, nel solco di una progettualità complessiva che la nostra biblioteca continua a sviluppare rafforzando il legame con la città e con tutti gli utenti e diventando sempre più spazio di crescita, formazione e relazione”.

L'iniziativa “La notte dei pupazzi”, in questa prima edizione, è riservata ad un numero massimo di venti bambini dai 3 ai 10 anni. Per partecipare occorre prenotarsi presso la biblioteca comunale telefonando al numero 0577-986611.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa