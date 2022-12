Ludec Cup, tre atleti dell'Abc al trofeo delle promesse del basket

Ancora un’altra soddisfazione in casa Abc Castelfiorentino. In occasione della Ludec Cup, trofeo giovanile riservato ai migliori prospetti anno 2008, che nei giorni 10 e 11 dicembre vedrà sfidarsi a Porcari (LU) le rappresentative di Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, ci sarà anche un bel pezzo di Abc. Francesco Borghesi e Federico Zecchi sono infatti stati convocati tra i 12 atleti che andranno a comporre la selezione toscana. Prima riserva, tra le quattro a disposizione, sarà invece Samuele Agbegninou.

PROGRAMMA LUDEC CUP

Sabato 10 dicembre

ore 15.00 TOSCAVA vs EMILIA ROMAGNA (PalaCavanis via Cavanis)

ore 17.30 LAZIO vs FRIULI VENEZIA GIULIA (PalaCavanis via Cavanis)

Domenica 11 dicembre

ore 9.30 VINCENTE GARA 1 vs PERDENTE GARA 2 (PalaCavanis via Cavanis)

ore 9.30 VINCENTE GARA 2 vs PERDENTE GARA 1 (PalaSuore via Carrara)

ore 13.00 PERDENTE GARA 1 vs PERDENTE GARA 2 (PalaCavanis via Cavanis)

ore 15.30 VINCNETE GARA 1 vs VINCENTE GARA 2 (PalaCavanis via Cavanis)

A Francesco, Federico e Samuele i complimenti dell’intera società Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa