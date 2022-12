Vino e modernità, a Montespertoli il Master in Digital 4 Wine

A Montespertoli, nell’epicentro della viticoltura chiantigiana, ha il via la prima edizione del Master in Digital 4 Wine, un percorso di alta formazione e di consulenza pratico e altamente qualificante per i professionisti del settore Wine. PIN - Polo Universitario Città di Prato, WeM_ParK e Placet uniscono le loro competenze pluriennali nell’alta formazione e nell’organizzazione di eventi del settore wine, dando vita ad un percorso formativo che permetta al fruitore di acquisire conoscenze approfondite nel mondo del digital marketing legato al settore vino. 80 ore di lezione, a partire dal 12 gennaio 2023, con docenti provenienti dal mondo professional e da quello delle imprese, per portare in aula le loro esperienze e competenze.

Tre moduli formativi: “Wine Marketing”, “Wine & Digital” e “Production & Market”, garantendo un giusto mix tra lezioni teoriche e pratiche con l’approccio learning by doing. Il percorso è arricchito da testimonianze di professionisti del settore vitivinicolo Toscano (Marchesi Antinori, Tenuta Argentiera, FMW Consulting ed altri) ed un progetto consulenziale di marketing personalizzato per le aziende e/o professionisti con esperti qualificati di PIN e WeM_ParK.

L’obiettivo si identifica nella co-progettazione della dimensione digitale dell’impresa per pianificare strategie multicanale coerenti ed efficaci con gli obiettivi di business. Il Master in Digital 4 Wine si propone come punto di riferimento nella formazione dedicata al marketing digitale vitivinicolo, per guidare le aziende ad acquisire un orientamento di marketing e prendere decisioni data-driven. Tra i partner che sostengono il progetto, citiamo il Consorzio Vino Chianti, Assoenologi, Fisar, Slow Food, Federazione Strade del Vino di Toscana, l’Associazione Viticoltori Montespertoli e Studio Bianchi – selezione del personale.

Open Day previsto il 5 dicembre ore 17:30 presso la sede del Master, Il Centro per la cultura della Vite e del Vino “I Lecci” di Montespertoli (FI). Per l’occasione il direttore del Master, il Prof. Inc. Danio Berti, terrà un seminario dal titolo “La trasformazione digitale delle aziende vitivinicole”. Ingresso gratuito da riservare, posti limitati.