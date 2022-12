Montespertoli dà il via al Natale e diventa "Monte Christmas": il programma

Con la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie e dell'albero di Natale, ieri a Montespertoli per la festività del Patrono, si è dato il via al periodo più magico dell'anno, il Natale.

"Monte Christmas" è il nome dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Commercianti che prevede un ricco programma di eventi per le festività natalizie a partire da sabato 3 dicembre. Oltre alle loro iniziative a Montespertoli non mancheranno i concerti musicali a incorniciare le prossime settimane.

"Devo fare i complimenti al nuovo consiglio perché in così poco tempo a disposizione per organizzare gli eventi del periodo natalizio, che da ieri è ufficialmente partito anche per il nostro Comune, sono riusciti a proporre un calendario ricchissimo di appuntamenti che allieteranno le nostre festività nonostante anche la difficile e dolorosa decisione presa, condivisa anche dall'Amministrazione Comunale, di non installare, almeno per quest'anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio a causa dell’aumento elevato dei costi energetici." spiega Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio "Un altro merito è quello di essere riusciti a coinvolgere molte associazioni rendendo questo Natale il Natale di tutti. Poi, mi dicono, ci potrebbero essere anche altre sorprese..."

"Il nuovo consiglio instaurato da poco si è messo subito a lavoro per organizzare un programma ricco di attività per il periodo natalizio. Siamo molto entusiasti e il calendario è frutto di una collaborazione con tante associazioni del territorio. Vi aspettiamo a festeggiare il Natale con noi!" spiega la neo-presidente dell'Associazione Commercianti, Lara Bartalucci.

Infatti gli eventi sono organizzati grazie alla collaborazione attiva della Pro Loco di Montespertoli, Vitamina M, Volontari Insieme, Comitato Genitori, Arci Montespertoli, Circolo fotografico FermoImmagine e Nuova Folarmonica Amedeo Bassi.

Ogni fine settimana, a cominciare da sabato 3 dicembre incluso giovedì 8 dicembre per la festività dell'Immacolata Concezione, saranno presenti in piazza del Popolo e in via Roma i Mercatini di Natale che proporranno tanti prodotti diversi per gli acquisti natalizi, tante le animazioni e gli spettacoli per bambini e le famiglie, con la presenza anche di Babbo Natale per scattare una foto ricordo.

Inoltre domenica 11 dicembre, sarà presente il mercato settimanale per tutta la mattina e il Mercagas del sabato prolungherà l'orario fino al pomeriggio.

I concerti di Natale con la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi renderanno il Natale a Montespertoli ancora più magico e finalmente possiamo dare il bentornato a "SanSilvestrock": musica e divertimento per festeggiare insieme il capodanno in piazza insieme ai ragazzi di RockUnMonte. L'Epifania, come di consueto, porterà via tutte le feste ma non mancheranno le calze per tutti i bambini.

Al LOFT 19, sarà possibile scoprire la mostra fotografica intitolata "L'Arno". Una raccolta di foto, dei soci del Circolo Fotografico Fermoimmagine, del fiume itinerante per tutta la Toscana, regalandoci particolari punti di vista e scorci curiosi. La mostra verrà inaugurata venerdì 16 dicembre, alle ore 19, e sarà visibile fino all'8 gennaio.

Di seguito tutte le iniziative nel dettaglio:

Sabato 3 dicembre

dalle 8:00 alle 20:00 - Mercatini di Natale

ore 15:30 - Piccoli elfi per piccole storie

ore 16:15 - Banda Amedeo Bassi itinerante

ore 17:00 - Coro dei bambini e a seguire Coro Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

Domenica 4 dicembre

dalle 8:00 alle 20:00 - Mercatini di Natale

ore 15:30 - Circo tascabile e Animazione itinerante con Gugu

Giovedì 8 dicembre

dalle 8:00 alle 20,00 - Mercatini di natale

ore 15:30 - Truccabimbi con Jessica, Circo tascabile e Animazione itinerante con personaggio fantasy

Sabato 10 dicembre:

dalle 8,00 alle 20,00 - Mercatini di natale

ore 15:30 - Mago Magori e Laboratorio di costruzione pupazzi in carta con Valentina

Domenica 11 dicembre

dalle 8:00 alle 20,00 - Mercatini di Natale la mattina e Mercato settimanale (la mattina)

ore 15:30 - Circo tascabile, Animazione itinerante con Charlie Chaplin e presso la casina di legno castagne e vinnovo con la Pro Loco di Montespertoli

ore 21:00 - A Coeli Aula concerto di Natale con la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

Venerdì 16 dicembre

ore 19:00 - Al LOFT 19 inaugurazione della mostra fotografica “L’Arno” la mostra sarà visibile fino all'8 gennaio

Sabato 17 dicembre:

dalle 8:00 alle 20,00 - Mercatini di Natale

ore 15:30 - Laboratorio di costruzione pupazzi in carta con Valentina

ore 16:00 - Presso la casina di legno merenda offerta dal gruppo VolontarInsieme

Domenica 18 dicembre

dalle 8:00 alle 20:00 - Mercatini di Natale

dalle ore 10:00 alle ore 11:30 circa “MotoNatalata“ da piazza del Popolo centauri - Babbo Natale in giro per le frazioni e al rientro consegna dei regali

dalle 10:00 alle 14:00 - Festa del Comitato Genitori

ore 15:30 - Magotrix e presso la casina di legno animazione con personaggio fantasy e raccolta delle letterine per Babbo Natale

ore 16:00 - Babbo Natale con la Croce d'oro

ore 17:00 - Alla Sala Topical Concerto di Natale a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

Venerdì 23 dicembre

ore 16:00 - Consegna dei regali ai bambini con carrozza trainata da cavalli a cura dell'Avis e animazione con Piccoli elfi per piccole storie

Lunedì 26 dicembre

ore 17:00 - visita guidata con aperitivo al Museo di Arte Sacra con la Pro Loco di Montespertoli (prenotazione consigliata al numero 3391770715 - costo 5 €)

Mercoledì 28 dicembre

ore 10:00 - a SAN QUIRICO LEZIONE GRATUITA DI MOUNTAIN BIKE PER BAMBIni CON TOSCANA BY BIKE prenotazione obbligatoria 3939774847

Sabato 31 dicembre



ore 22:00 - SanSilvestRock 2022 - Capodanno con RockUnMonte

Mercoledì 4 gennaio

ore 10:00 - a San Quirico lezione gratuita di mountain bike per bambini con Toscana by Bike (prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3939774847)

Venerdì 6 gennaio

Eventi in occasione della Befana

In caso di pioggia gli eventi verranno effettuati alla Sala Topical. Le iniziative si svolgeranno nel centro del paese se non diversamente specificato. Gli eventi sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni chiamare Lara al numero 3393520272 oppure seguire la pagina Facebook @a.montespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli