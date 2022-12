Natale a Capraia e Limite, dai mercatini al contest fotografico sui presepi

Il villaggio di Babbo Natale, il presepe poliscenico, mercatini, concerti e la rievocazione storica dell’arrivo dei Magi. E' tutto pronto a Capraia e Limite per il periodo delle festività natalizie. Tante le iniziative che animeranno il territorio, organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Si inizia domenica 4 dicembre con "Natale sul Lungarno", dalle 10 alle 19 sul Lungarno Trento e Trieste - dall'intersezione con piazza Vittorio Veneto fino al Lungarno dei Cantieri - animazione e giochi per bambini. Novità di quest’anno il “Villaggio di Babbo Natale” con allestimento area artica e neve artificiale, laboratori e raccolta delle letterine a Babbo Natale, inoltre mercatino di artigianato locale, stand gastronomici, esposizione e vendita di prodotti delle aziende agricole.

Giovedì 8 dicembre alle 15 inaugurazione del presepe poliscenico "Un presepe scolpito nella pietra". Il presepe, dopo la prima edizione di successo dello scorso anno, con circa 1500 visitatori, è stato allestito in via Dante Alighieri n° 90-92 e può essere visitato dal 9 all' 11, 17 e 18 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 23 dicembre all' 8 gennaio tutti i giorni sempre dalle 15 alle 19.30. Il presepe, completamente animato e con ambientazione palestinese, si sviluppa su una superficie di 30 metri quadrati e comprende tutte le fasi del giorno e della notte ed è stato realizzato dal presepista Tommaso Cei con la collaborazione di Stefano e Fabrizio Martelli e dell'associazione Cammini d'Arte.

Sabato 10 dicembre alle 21, nell’Oratorio della SS. Trinità, concerto dei "Baroque Lumina" gruppo strumentale-vocale fondato dal M° G.Benedetti. L’ensemble riunisce noti musicisti specializzati nella prassi barocca e che hanno collaborato con le orchestre più rinomate. Il concerto prevede musiche del periodo di transizione dal canto gregoriano all’introduzione dell’organo nella liturgia e il programma spazia dal ‘200 al tardo ‘700. Rossana Bertini soprano; Annachiara Mugnai, Letizia Padrini e Cecilia Iannandrea coro; Edoardo Baldini trombone; Giacomo Benedetti organo e concertatore.

Domenica 11 dicembre, in piazza Pucci, a Capraia Fiorentina, dalle 14 in poi, “Christmas Carols” canti natalizi e concerti eseguiti dal Coro Montegufetti della Scuola di Musica Amedeo Bassi di Montespertoli diretto dalla prof.ssa Melania Minacci; il Coro della Scuola Media Fermi di Capraia e Limite classi prime diretto dalla prof.ssa Alice Ulivi; il tenore Gabriele Capperi e il pianista Francesco Ostuni allievi della Scuola di Musica CAM di Empoli. Animazione con le letture di Katia Frese e spettacolo di fuoco di Serena Bartalucci per la direzione artistica dell’associazione La Valigia Blu.

Alle 18, nella chiesa di Santo Stefano, esibizione della Corale Santa Grania. Per l’intera giornata punto ristoro a cura del comitato Capraia in Festa.

Giovedi 15 dicembre al Museo remiero "Mario Pucci”, dalle 18 alle 20, “ Ti ricordi” presentazione del progetto di partecipazione popolare.

Sabato 17 dicembre, alle 15, inaugurazione in piazza Dori dell’allestimento di un albero di Natale con addobbi realizzati all' uncinetto, da un' idea dell' associazione Volontari Santa Grania.

Venerdì 6 gennaio alle 10 alla Società Canottieri si festeggia l'inizio dell'anno remiero con la tradizionale uscita in barca. Tutti gli equipaggi e tutte le imbarcazioni sfileranno davanti alla sede in lungarno della Mollaia. La Befana arriva dall'Arno con le Astro Dragon Boat, porta caramelle e carbone per grandi e piccini.

Domenica 8 gennaio è in programma "La Magia dei Magi in Castello”, dalle 16 nel suggestivo borgo di Capraia Fiorentina, presepe vivente, rievocazione dell'arrivo dei Magi. Le piazze e i vicoli medievali si animano con figuranti a tema per essere magicamente trasportati nel tempo.

Altra novità di quest’anno il 1° Concorso fotografico “ I presepi di Capraia e Limite” a cura della Pro Loco.

“Speriamo davvero che il calendario di eventi che abbiamo realizzato insieme alla Pro Loco e alle associazioni possa incontrare il favore del pubblico offrendo momenti di svago e aggregazione. Abbiamo cercato di promuovere eventi per tutte le età, un programma molto ampio e che abbraccia l’intero periodo natalizio. Avremo anche alcune installazioni che illumineranno il territorio del Comune di Capraia e Limite ma in maniera ridotta rispetto agli anni passati, vista l’attuale situazione dettata dall’aumento dei costi energetici, ha dichiarato l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini”.

“Siamo felici di proporre una serie di iniziative legate al Natale per vivere il periodo delle feste tutti insieme nel nostro territorio. Aggregazione, valorizzazione e promozione della nostra comunità, con il presepe, in grado di richiamare molte persone anche da fuori e gli appuntamenti in piazze e luoghi storici, con il coinvolgimento pieno di tante associazioni e volontari che lavorano agli eventi assieme a Pro Loco e Comune. Viviamo questo periodo con gioia", ha detto Edoardo Antonini presidente della Pro Loco di Capraia e Limite.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario inviare le foto, massimo 2 in buona risoluzione, via mail all’indirizzo prolococapraiaelimite2021@gmail.com entro e non oltre domenica 8 gennaio 2023, indicando nome e cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono.

L'inizio del concorso è previsto per venerdì 9 dicembre 2022.

Tutte le foto saranno pubblicate tra sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023.

La partecipazione al concorso, con l’invio delle foto, ne concede la liberatoria e autorizza l'organizzazione, automaticamente, all'utilizzo delle stesse in qualsiasi forma e modo.

Al concorso possono partecipare:

famiglie e/o singoli; gruppi di persone (associazioni, scuole, parrocchie, circoli, luoghi di lavoro, ecc) del Comune di Capraia e Limite.

Modalità di svolgimento e valutazione

Il concorso si svolgerà sulla pagina Facebook dell’Associazione Turistica Pro Loco di Capraia e Limite, con chiusura alle ore 24.00 dell’8 gennaio 2023.

Sarà dichiarato vincitore il presepe che avrà ottenuto il maggior numero di “mi piace” al post con la foto. Nel caso di punteggio di parità, sarà considerata la data e l’ora di invio delle foto, vale a dire l’effettiva iscrizione al concorso.

I vincitori, per i quali sono previsti ricchi premi grazie ad alcuni sponsor, saranno comunicati da apposito post sulla medesima pagina Facebook dell’associazione.

