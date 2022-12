A Natale regala una zolla, il dono per dare un teatro a Empoli

Sono trascorsi pochi giorni dalla presentazione ufficiale del plastico architettonico e tridimensionale di quella che sarà la struttura del Teatro comunale il Ferruccio e l’intervento rigenerativo di tutta l’area circostante il Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, che diventerà il nuovo Parco culturale di Empoli. Per proseguire e incentivare la campagna di raccolta fondi anche nel periodo natalizio, perché non scegliere di ‘impacchettare’ un regalo unico per sostenere la nascita di un luogo dove cultura e comunità saranno protagoniste?

Da qui è nata ‘A Natale regala una zolla’, un’occasione per partecipare alla campagna a sostegno della costruzione del teatro comunale e del Parco culturale di Empoli 'Adotta una zolla', facendo un dono di Natale che guarda anche allo sviluppo della città: grazie al ricavato della raccolta fondi, l’autore del regalo ma anche chi lo riceverà contribuirà alla realizzazione dei lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. Tutto grazie alla natalizia zolla di auguri.

Ogni ‘zolla’ ha un valore simbolico di 45 euro. Una volta scelto di fare il dono ed effettuato il bonifico, l’autore del regalo dovrà comunicare, per mail o telefono ai contatti indicati sotto, il nome e cognome della persona destinataria del regalo. Verrà quindi preparato un kit regalo composto da un bigliettino d’auguri personalizzato, una spilla simbolo della campagna ‘Adotta una zolla’ e un attestato nominativo a ricordo della donazione. Il kit regalo potrà essere ritirato in Palazzo Comunale, pronto per essere impacchettato e regalato per Natale, oppure sarà inviato tramite posta all’indirizzo che verrà comunicato dall’autore del regalo. Chi sceglierà di contribuire alla campagna di fundraising donando una zolla di auguri da 150 euro avrà inoltre la possibilità di far scrivere il nome della persona a cui vuol dedicare il regalo nel pannello dei donatori che sarà collocato nell’ingresso principale del Teatro. Un modo per rimanere nella memoria della comunità.

Il primo passo da fare è la donazione, tramite bonifico bancario IBAN IT 33 O 01030 37830 000004833235, intestato a Comune di Empoli raccolta fondi realizzazione teatro civico Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI EMPOLI. Causale Art Bonus - Comune di Empoli - nuovo Teatro il Ferruccio - Codice fiscale o Partita Iva del donatore. Utilizzando questa causale, la donazione beneficerà dell’ArtBonus: ai donatori sarà infatti riconosciuto un credito di imposta pari al 65% di quanto donato.

Una volta effettuata la donazione, è necessario contattare l’ufficio fundraising e sponsorizzazioni per mail o telefono scrivendo a teatro@comune.empoli.fi.it oppure chiamando i numeri 0571 757820, 0571 757659 indicando il nome del destinatario del regalo. L'ultimo giorno utile per contattare l'ufficio, in modo da avere il kit pronto prima di Natale, è giovedì 22 dicembre 2022.

Per maggiori dettagli e informazioni, www.teatrodiempoli.it, teatro@comune.empoli.fi.it, 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa