NataleperFile, mercato natalizio a Palazzo Corsini alla 19esima edizione

Dal 2 al 4 Dicembre torna Nataleperfile, il suggestivo mercato natalizio organizzato per raccogliere fondi in favore di FILE Fondazione Italiana di Leniterapia e dell’assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie. Giunto alla sua 19a edizione, Nataleperfile viene ospitato, come ogni anno, in Palazzo Corsini sul Lungarno, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8, da venerdì 2 domenica 4 Dicembre, con orario 10-19.

La scelta espositiva è selezionata e molto variegata, con proposte originali per Regali di Natale all’insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna e uomo, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della nostra causa.

Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende nostre sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori di alta qualità donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di eccellenza donate da aziende del territorio.

Durante il Mercato è possibile trovare i buonissimi Panettone per file e Pandoro per file, realizzati da Corsini Biscotti, nonché partecipare alla Lotteria per file, con splendidi premi donati da aziende e privati. Oltre allo shopping solidale è possibile rilassarsi e fare colazione, break e lunch presso il File Cafè, il punto ristoro allestito nel Ninfeo del Palazzo e gestito da Terra Rossa.

A rendere tutto ancora più speciale, contribuisce la presenza della Compagnia di Babbo Natale, associazione fiorentina che dal 2009 sostiene i nostri progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi, che allieterà i presenti con cori di canti natalizi all’interno della Grotta del Ninfeo nel pomeriggio di domenica 4 dicembre.

Il Mercato Nataleperfile, organizzato dal Comitato degli Eventi della Fondazione e patrocinato dal Comune di Firenze, è reso possibile solo grazie al supporto dei molti sostenitori - aziende e privati - e dei volontari che intervengono, a vario titolo, a rendere questa iniziativa così speciale.

I fondi raccolti contribuiscono a sostenere FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia, nata nel 2002 a Firenze per assistere le persone gravemente malate e fornire supporto alle loro famiglie. La nostra Fondazione aiuta a trascorrere la fase finale della vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di cure palliative qualificato e gratuito.

Maggiori info: 055 2001212 - www.leniterapia.it

Fonte: Fondazione File