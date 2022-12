Paperino, al circolo una nuova 'little free library'

Una little free library nascerà a Prato. Al circolo Arci di Paperino di via dell'Alloro arriva una libreria a beneficio del pubblico, come quella installata anche a San Miniato o Poggibonsi o altre zone della Toscana. Chi vuole può portare un libro e prenderne uno liberamente.

L'iniziativa, promossa da tempo anche da Iacopo Melio, approda anche a Paperino. L'evento di inaugurazione pratese sarà venerdì 2 dicembre, in memoria di Enrico Cavaciocchi, presidente locale dell'Arci scomparso pochi mesi fa.