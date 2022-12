Pisanò va a San Miniato, Montopoli saluta la ex comandante e accoglie Luciano Cioni

Con la fine di novembre la comandante dr.ssa Susanna Pisanò ha lasciato il Comando della Polizia Municipale del Comune di Montopoli. Ieri la dr.ssa Pisanò è stata salutata con grande affetto dall'amministrazione comunale. Il sindaco ha espresso parole di stima per la comandante, che andrà a ricoprire un nuovo incarico presso l'amministrazione di San Miniato.

"Ringraziamo la dr.ssa Pisanò per il lavoro svolto in questi due anni a Montopoli – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – . Un grande impegno contraddistinto da serietà e competenza. Il suo lavoro è stato prezioso, ha rappresentato un punto di riferimento importante per l'amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini. Ha saputo coniugare il rigore necessario come responsabile dell'ordine e della sicurezza a grandi doti umane e di dialogo. La Polizia Municipale ha un ruolo essenziale per la qualità della vita dei cittadini, per il rispetto della legalità e la dr.ssa Pisanò ha saputo coniugare tutti questi aspetti. Facciamo i nostri migliori auguri alla comandante affinché abbia una carriera piena di belle soddisfazioni professionali e diamo il benvenuto al nuovo comandante Luciano Cioni, da oggi in servizio a Montopoli".

"Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per l'accoglienza e la stima verso il mio operato – ha commentato la comandante Pisanò – molteplici sono stati i momenti di sano confronto costruttivo. Il fine ultimo da me perseguito in questi anni è sempre stato quello di fare il bene della comunità ed essere il più possibile disponibile a realizzare i progetti condivisi con l'amministrazione comunale e risolvere i vari problemi che si presentavano quotidianamente".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno