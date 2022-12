Riparte il corso di fotografia a La Fototeca di Castelfranco

Da Gennaio 2023 riparte il Corso di Fotografia del Circolo Culturale Fotografico La Fototeca nei locali della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto (PI), ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 23.

Il corso di fotografia è aperto a tutti, quindi anche chi non ha conoscenze nel campo fotografico potrà apprendere le basi della tecnica e sviluppare concetti di composizione fotografica. Il corso, tra i più longevi della zona, prevede circa 16 lezioni in aula e 5 escursioni fotografiche a tema. Per ogni escursione verrà dedicata una serata di revisione delle foto scattate, al fine di migliorare la tecnica e la composizione. Non mancheranno anche le serate di fotoritocco base e una mostra fotografica finale di fine corso con tutti i lavori dei partecipanti. Docente del corso anche per quest'anno Andrea Lippi, fotografo professionista, insegnante di fotografia da anni le cui opere sono state esposte in Italia e in Giappone in mostre e gallerie. Il corso prevede un costo di euro 90 oltre a euro 10 per la tessera associativa al circolo per l'anno 2023 (essendo un circolo associato Fiaf la tessera dà diritto a sconti per ingressi e mostre ed eventi). Per potersi iscrivere è necessario inviare una mail a ccf@lafototeca.it indicando il proprio nome, cognome e numero telefonico. I posti si esauriscono rapidamente e il circolo consiglia a chi interessato, di provvedere quanto prima all'iscrizione.