Rsa San Miniato, le opzioni delle minoranze respinte in Consiglio

Stallo in Consiglio comunale a San Miniato sulle mozioni in merito alla Rsa 'Del Campana-Guazzesi' del quartiere Scioa. Le mozioni delle opposizioni (Lega, CambiaMenti e Forza Italia) sono state respinte mentre gli emendamenti proposti dalla maggioranza non hanno avuto il placet dalla minoranza.

La questione riguarda, secondo le opposizioni, le perdite per 3 anni consecutivi, che potrebbero portare in assenza di pareggio di bilancio l'individuazione di un'altra azienda pubblica di servizi alla persona per subentrare alla guida. Il salvataggio può giungere dalla Regione, che ha ottenuto un finanziamento da 206 milioni di euro dallo Stato proprio per sopperire a queste difficoltà cominciate con il covid, o anche dal Comune, che nelle intenzioni dei tre gruppi consiliari potrebbe adoperarsi in molti modi. Tra questa l'ipotesi dell'accorpamento con l'Azienda Farmacie Comunali.

Sempre le opposizioni avevano chiesto che 150mila euro venissero destinati subito come anticipo del contributo ordinario. Le proposte sono state bocciate.