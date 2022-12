Teatro Excelsior Empoli, al debutto tre spettacoli già sold out

Si comincia. Finalmente martedì 6 dicembre debutta la stagione di prosa, promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Sono stati venduti 419 abbonamenti e i primi tre spettacoli sono già esauriti.

Debutto martedì 6 dicembre alle 21 con Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli protagonisti de I separabili, , testo Fabrice Melquiot, sand artist Gabriella Compagnone, movimenti di scena Giselda Ranieri, regia Sandro Mabellini.

Un uomo e una donna tornano dopo anni, da adulti, nel luogo in cui hanno vissuto con i propri genitori. Abitavano nello stesso condominio, ma in due edifici diversi. Tornando nella propria casa, ambedue iniziano a rivivere quello che già avevano vissuto. La storia di Romeo e di Sabah un bambino e una bambina di nove anni, entrambi solitari, che hanno costruito dei mondi immaginari: lui al galoppo sul suo cavallo di legno; lei, con le piume in testa, come una guerriera Sioux a caccia di bisonti. All’inizio diffidenti, si legano pian piano di un’amicizia indistruttibile, che sfida i codici sociali. Un legame visto di cattivo occhio dagli adulti, lontani eredi delle famiglie nemiche degli amanti di Verona. La brutalità degli adulti e i loro pregiudizi razzisti riusciranno a distruggere questo amore incondizionato?

La stagione continua martedì 24 gennaio con Quasi amici una pièce tratta dall’omonimo film francese del 2011 con Francois Cluzet e Omar Sy con Massimo Ghini e Paolo Ruffini; lunedì 6 febbraio in scena Tango Macondo. Il venditore di metafore, spettacolo scritto e diretto da Giorgio Gallione, liberamente ispirato all’opera Il venditore di metafore di Salvatore Niffoi (ed Giunti) con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo e Paolo Li Volsi, la musica composta da Paolo Fresu ed eseguita dal vivo assieme a Daniele di Bonaventura (bandoneon) e Pierpaolo Vacca (organetto), la danza del Deos Ensemble – Opera Studio, guidata dal coreografo Giovanni Di Cicco e gli elementi scenici di Marcello Chiarenza.

Stefano Accorsi sarà a Empoli giovedì 16 febbraio con Azul, uno spettacolo sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia, ironia, fragilità, passione, tifo, musica e colori.

Lunedì 6 marzo sarà la volta di Geppi Cucciari in Perfetta, testo e regia di Mattia Torre, un esilarante monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

Ultimo spettacolo della stagione di prosa, martedì 28 marzo, un classico di Carlo Goldoni La bottega del caffè, regia di Paolo Valerio, con Michele Placido nel ruolo di Don Marzio.

I biglietti ancora disponibili sono in vendita esclusivamente presso Giallo Mare con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00, oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Prezzi: biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS. Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a 8 euro per under 35; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it. Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro