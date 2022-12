Buongiorno oggi ringrazio la mia collega e amica Cristina Ferniani, una ricetta dolce realizzata con le carote. La torta Camilla molto buona, morbidissima. Cristina ha portato la torta qualche settimana fa, non è arrivata a fine giornata ce la siamo mangiata tutta!

La foto in primo piano è il dolce di Cristina.

Torta Camilla

Ingredienti:

300 gr di mandorle

300 gr di zucchero

la buccia di un limone

300 gr di carote

4 uova

80 gr i farina

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

Preriscaldare il forno a 160°. Tritare le mandorle molto finemente e metterle da parte. Tritare molto bene anche le carote e disporle in una ciotola, aggiungere lo zucchero, la buccia del limone grattugiata, le uova, la farina. le mandorle ed il sale. Amalgamare il tutto. Per ultima cosa aggiungere il lievito. Cuocere in forno a 160° per 15/20 minuti. Controllare spesso la cottura, perché quando la torta si sarà sollevata, si dovrà aumentare la temperatura a 180° in modo da colorarla e cuocetela per altri 20/30 minuti.

