Trovata morta sui binari, la polfer trova il convoglio che ha investito la donna

Non è stato un treno dell'alta velocità ma bensì un Intercity, il Siracusa-Milano di passaggio alle 6.56 a San Rossore, a investire e a uccidere la donna sui binari, della quale ancora non è nota l'identità. La polizia ferroviaria di Pisa sta procedendo su due fronti. Per le responsabilità sono stati sentiti macchinisti e personale viaggiante sul convoglio, del cui locomotore aveva tracce di sangue. Nessuno si sarebbe accorto dell'impatto. L'altro fronte è quello dell'identità della donna. Non è stato possibile risalire alle impronte digitali, si sta tentando con i dattiloscopisti del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Firenze. Allo stato attuale nessuna denuncia di scomparsa né risultanze positive da telecamere o testimoni.