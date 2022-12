Vandali a Calenzano, danneggiata la casetta dei libri

Vandalizzata la casetta dei libri nei giardini di via Ponchielli. La biblioteca nel parco è stata ritrovata questa mattina danneggiata con un fumogeno, che ha rovinato i libri all’interno; è stata imbrattata con sigle e il vetro è rotto. La casetta è stata inaugurata nel luglio scorso, insieme a quella in via Faggi e sono state realizzate da utenti in messa alla prova, a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. La gestione del servizio è a cura dell’associazione Amici di CiviCa.

“Un gesto barbaro e assurdo – commenta l’assessore alla Cultura Irene Padovani – non solo perché danneggia un bene comune in un luogo pubblico, ma perché rovinare un libro è doppiamente triste: i libri sono simbolo di dialogo e di crescita e portarli nei giardini ha proprio questo obiettivo. Esattamente l’opposto di chi compie atti del genere, che precludono ogni possibilità di confronto. Faremo denuncia e la biblioteca nel parco sarà riparata, ma inviterei gli autori di questo gesto a provare ad aprirli i libri, invece che danneggiarli. Probabilmente, una volta letti, non avrebbero più voglia di rovinarli”.

Il Sindaco Riccardo Prestini ha aggiunto: “Chi compie atti come quello che ha colpito la biblioteca nel parco è, innanzitutto, un cretino che mostra un assoluto disprezzo per la collettività perché il denaro che viene speso per riparare ai guasti del vandalismo viene sottratto ad altri interventi di interesse dei nostri cittadini o, ancor peggio, è un soggetto che esprime odio per la cultura e per le idee e in tal caso vale il monito di Heine, ‘Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini’”.