13 mila euro di danneggiamenti e furti, 27enne nei guai

Un uomo di 27 anni è stato arrestato stamattina, venerdì 2 dicembre, dalla polizia di Lucca per danni e furti a un distributore di un autolavaggio lucchese.

L'uomo, che ha subito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ha sottratto all'impresa quasi 13000 euro era già sottoposto all'obbligo di firma per reati contro il patrimonio. Grazie alle riprese del circuito chiuso, la polizia ha individuato anche un presunto complice, 31 anni, che avrebbe aiuto l'altro uomo in uno solo degli episodi. Il presunto complice è stato deferito all'autorità giudiziaria.