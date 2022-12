A Siena si pattina, inaugurata la pista del ghiaccio alla Lizza

Inaugurata questa sera, venerdì 2 dicembre, la pista del ghiaccio “Peter Pan On Ice” che allieterà cittadini e turisti presso i giardini della Lizza a Siena durante le festività natalizie. La struttura, che fa parte del calendario “L’arte illumina il Natale: a Siena tra emozioni e sostenibilità”, sarà presente per tutto il periodo di Natale: è stata inaugurata alla presenza dell’assessore al turismo e commercio del Comune di Siena Stefania Fattorini. Presenti anche trenta atleti della Polisportiva Mens Sana, sezione Pattinaggio Corsa, società senese pluripremiata.

“Una struttura rinnovata – ha detto l’assessore Fattorini – e che costituirà un punto di aggregazione sociale e di divertimento per tutte le festività natalizie. Abbiamo voluto rinnovare questo spazio e metterlo a disposizione della nostra comunità. La presenza della Mens Sana, che ringrazio, testimonia proprio l’aspetto sociale che abbiamo voluto dare quest’anno a questo spazio”. La pista, che misura trenta metri per undici, sarà aperta tutti i giorni dalle ore 15 fino alle ore 24. Nei giorni festivi l’orario si allargherà alla mattina (ore 10,30-13), mentre venerdì e sabato la pista rimarrà aperta fino alle ore 1. All’inaugurazione presenti anche trenta atleti della Polisportiva Mens Sana. La Mens Sana Pattinaggio corsa è una tradizione tutta senese. Una tradizione fatta di successi, sfide, vittorie e grandi talenti, a partire da Bruno Tiezzi fino ad arrivare a Laura Perinti, oggi direttore tecnico della sezione, e Duccio Marsili, medaglia oro agli ultimi World Games. Una grande famiglia composta da oltre 50 atleti, dai giovanissimi fino ai senior. Il lavoro condotto dallo staff biancoverde ha portato la sezione Pattinaggio Corsa ad affermarsi tra le società più ambiziose all’interno del panorama rotellistico nazionale e internazionale, vincendo 12 scudetti, confermandosi vicecampioni d’Italia agli ultimi Campionati. A questi si successi si aggiungono dieci medaglie conquistate in occasione degli Europei 2022, tre medaglie ai Campionati mondiali e sei medaglie agli ultimi World Games 2022, la competizione che si svolge ogni quattro anni e che raduna tutti gli sport non olimpici.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa