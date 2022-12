Abbandonano rifiuti nelle colline scandiccesi: nei guai quattro persone

Non è durato molto l’anonimato delle quattro persone denunciate dai carabinieri Forestali di San Casciano Val di Pesa (Firenze), i quali durante un controllo, hanno scoperto a San Michele a Torri, sulle colline di Scandicci, in un'area confinante con il bosco, vari rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pannelli di truciolare, sportelli provvisti di anelli e armadietti per spogliatoio. I militari hanno esaminato la piccola discarica e hanno trovato su un pannello un adesivo con la scritta di una palestra. Le successive indagini hanno consentito di individuare “il proprietario” dei rifiuti, il direttore di una palestra localizzata a Firenze.

Oltre a lui sono state denunciate altre tre persone: il legale rappresentante della palestra e i due titolari delle ditte edili non autorizzate alla gestione dei rifiuti. Sembra, infatti, che il titolare della palestra avesse incaricato dello smaltimento dei rifiuti una ditta edile non autorizzata alla gestione dei rifiuti, la quale è ricorsa alla seconda ditta per liberarsi dei rifiuti, anch’essa priva delle specifiche autorizzazioni in materia di smaltimento.