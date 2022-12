Via all’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie

Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Duomo e delle luminarie. L’appuntamento con il sindaco Alessandro Tomasi è per domani, sabato 3 dicembre, alle 17, nella piazza principale della città, per calarsi in un clima di festa e dare ufficialmente il via a un periodo ricco di iniziative. Seguiranno, alle 17.30, l’inaugurazione del mercatino di Natale in piazza Giovanni XXIII, dove gli stand sono presenti già da oggi, e poi alle 18 un brindisi alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco.

In caso di pioggia sarà comunque assicurata l’accensione dell’albero e delle luminarie.

L’albero in piazza del Duomo è un Abete bianco di quasi 13 metri, che viene dalla montagna pistoiese, da una zona con vista sui crinali.

Le luminarie, tra drappi, mezze lune, tendine, stelle e tetti di luce, brilleranno per le strade della città fino a domenica 8 gennaio, da piazza del Duomo fino a Capostrada e Pontelungo. Il progetto artistico comprende appunto luminarie a tema natalizio, lucenti selfie-point e illuminazione di monumenti di interesse storico-culturale (il campanile di piazza del Duomo, il loggiato del Palazzo comunale e l’ospedale del Ceppo in piazza Giovanni XXIII). Una stella cometa, uno dei simboli del Natale, sarà presente nei pressi della chiesa di piazza dello Spirito Santo, della chiesa di San Filippo e in via Sant’Andrea.

Nei punti più caratteristici della città saranno presenti anche gli allestimenti a verde, alberelli di Natale addobbati grazie alla collaborazione degli alunni, delle educatrici e insegnanti di molte scuole pistoiesi, che personalizzeranno le decorazioni con la loro fantasia e creatività.

Una delle novità del calendario di festeggiamenti per questo 2022 sono i mercatini di Natale, che saranno inaugurati in piazza Giovanni XXIII alle 17.30 di domani, sabato 3 dicembre, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Gabriele Sgueglia. Gli stand, provenienti da tutta Italia, proporranno prodotti tipici del Natale, specialità alimentari e regionali, ma anche articoli di qualità, artigianali, prodotti naturali, biologici e del benessere.

I mercatini di Natale in piazza Giovanni XXIII si ripeteranno, dalle 9 alle 20, nei fine settimana 2, 3 e 4 dicembre, 8, 9, 10 e 11 dicembre, 16, 17 e 18 dicembre.

Dal 28 novembre, in piazza San Francesco è presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Qui, per festeggiare l’inizio del Natale in città, sempre sabato 3 dicembre, alle 18, è previsto un brindisi di buon augurio.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia