In monopattino con la droga nascosta tra i vestiti, arrestato a Empoli

Un nuovo caso di spaccio a Empoli ha portato all'arresto di un giovane di origini nigeriane. Nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre la polizia lo ha sorpreso in monopattino in via Cantini, mentre si dirigeva verso la stazione.

Durante il controllo non ha mai tolto una mano dalla tasca del piumino, ma quando poi l'ha estratta ha tirato fuori un grosso involucro di cellophane di colore azzurro con all’interno dello stupefacente. Un altro involucro più piccolo era nascosto nei pantaloni. In totale sono stati trovati e sequestrati 110 grammi di marijuana. Nello zainetto il giovane aveva numerose bustine vuote e 120 euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.

Il 2 dicembre è stato condotto in udienza dinanzi al Giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione dell’indagato, nonché la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato di Empoli.